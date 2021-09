Stephens denuncia mensajes de acoso después de derrota ante Kerber

Tenis

Sábado 4| 10:10 pm





Flushing Meadows (Nueva York, EE.UU.), 4 sep (EFE).- La excampeona del Abierto de Estados Unidos, la local Sloane Stephens, que la pasada jornada quedo eliminada al perder ante la alemana Angelique Kerber, decimosexta favorita, denunció este sábado el acoso que sufrió en su cuenta de Instagram por haber perdido.



Stephens, que perdió en tres sets ante Kerber, otra excampeona, compartió en sus historias de Instagram que extraños enojados enviaron más de 2.000 mensajes abusivos a su cuenta en la red social porque estaban "molestos por el resultado de ayer".



"Es muy difícil leer mensajes como estos", escribió Stephens, compartiendo ejemplos de algunos de los mensajes que recibió.



Los comentarios variaron desde malas palabras hasta abusar de ella por publicar fotos de ella misma. Un mensaje amenazaba con hacerle daño físico y decía que deberían prohibirle el tenis y encarcelarla.



"No se habla lo suficiente de esto, pero realmente apesta", escribió Stephens.



Terminó la serie de publicaciones con una nota positiva, compartiendo mensajes alentadores que recibió y expresando felicidad por tener un sistema de apoyo sólido.



"Estoy eligiendo vibraciones positivas sobre las negativas", escribió Stephens. "Elijo mostrarles la felicidad aquí, pero no siempre son sonrisas y rosas".



Sin la presencia este año de las hermanas Venus y Serena Williams, el tenis femenino estadounidense ya no tiene nada más que la opción de Shelby Rogers de poder pasar a la cuarta ronda después de que hoy también perdió Jessica Pegula, vigésima tercera cabeza de serie, por 6-2 y 6-4 frente a la suiza Belinda Bencic, undécima favorita, y medalla de oro olímpica.



Rogers se enfrentará esta noche a la australiana Ashleigh Barty, primera favorita, por el pase a los octavos de final. EFE