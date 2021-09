Djokovic comienza con trabajo extra

Tenis

Martes 31| 10:38 pm





(EFE).- El serbio Novak Djokovic comenzó su andadura en el Abierto de Estados Unidos, el último torneo de Grand Slam del año, que lo puede inmortalizar como el mejor de todos los tiempos, y lo hizo con un trabajo extra inesperado ante el adolescente danés Holder Rune, de 18 años.



Djokovic, de 34 años, que busca completar el ciclo de Grand Slam en el calendario de una misma temporada, y llegar a los 21 títulos mayores, tuvo que dedicar dos horas y 15 minutos antes de imponerse por 6-1, 5-7, 6-2 y 6-1 a Rune, número 145 del mundo, que llegó al cuadro principal a través de la fase de clasificación.



Djokovic comenzó rápido ante Rune y ganó el primer set 6-1 en 26 minutos. Pero el joven tenista danés rompió el servicio al numero uno del mundo y se puso con parcial de 3-0 en el segundo set.



Aunque Djokovic, primer cabeza de serie, reaccionó y se metió de nuevo en el set, al final no pudo forzar el desempate que buscaba para imponer su experiencia y lo perdió 5-7.



No le vgustó a Djokovic lo que había sucedido en la pista central Arthur Ashe, y de inmediato comenzó a asegurar su saque e intercambios de golpes para superar en todas las facetas de juego a Rune, que al menos tiene el honor de haberle sacado un set al número uno del mundo.



El rival de Djokovic en la segunda ronda será otro joven, el holandés Tallon Griekspoor que venció por 2-6, 7-6 (3), 4-6, 6-4 y 7-5 al alemán Jan-Lennard Struff, en lo que será el primer duelo entre ambos tenistas.



Si Djokovic tuvo que hacer un trabajo extra inesperado, el alemán Alexander Zverev, cuarto cabeza de serie, confirmó que está listo para llegar lejos en el torneo que el año pasado tuvo a su alcance antes de perder la final frente al austríaco Dominic Thiem.



Zverev, actual campeón olímpico, abrió su apuesta por una segunda aparición consecutiva en la final del Abierto con una victoria cómoda de solo una hora y 40 minutos de acción que necesitó para vencer por 6-4, 7-5, 6-2 al veterano estadounidense Sam Querrey.



La victoria fue la duodécima consecutiva que logra Zverev desde los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y es uno de los tres jugadores con cuatro títulos esta temporada.



El tenista alemán derrotó a Djokovic en las semifinales de los Juegos de Tokio 2020 para arrebatarle la posibilidad de luchar por la medalla de oro, que al final se la quedó el propio Zverev.



El rival de Zverev en la segunda ronda será el español Albert Ramos Vinolas que tuvo que disputar cinco sets antes de imponerse por 6-1, 5-7, 5-7, 7-5 y 6-4 al francés Lucas Pouille.



El resto de la jornada en la competición individual masculina dejó los triunfos de todos los favoritos con la excepción del español Pablo Carreño Busta, noveno cabeza de serie, que sufrió una derrota sorpresa ante el estadounidense Maxime Cressy.



Cressy salvó cuatro puntos de partido en el desempate del quinto set para derrotar al dos veces semifinalista del US Open. Tenía fans coreando "¡Cressy! ¡Cressy! mientras se decantaban a favor del tenista local.



El italiano Matteo Berrettini (6), el canadiense Denis Shapovalov (7), el polaco Hubert Hurkacz (10) y joven italiano Jannik Sinner (13) también consiguieron la victoria y el pase a la segunda ronda.



Dentro de la competición femenina, todo fue normalidad, sin ninguna sorpresa, y el triunfo claro de la australiana Ashleigh Barty, la número uno del mundo y favorita del torneo, que ganó a la veterana rusa Vera Zvonareva, subcampeona del Abierto en el 2010, por 6-1, 7-6 (7) en su primer partido del último torneo de Grand Slam de la temporada en dos años.



Barty, el actual campeón de Wimbledon, se saltó el Abierto del año pasado debido a la pandemia.



Los títulos de Grand Slam de Barty en Wimbledon y en el Abierto de Francia de 2019 llegaron sobre hierba y arcilla. Ella está tratando de lograr un gran avance en canchas duras.



Barty, de 25 años, se sacudió una pausa en el segundo set y ganó en un sensacional desempate. Terminó con 31 golpes ganadores, incluidos 11 ases.



La veterana checa Karolina Pliskova, cabeza de serie número cuatro, subcampeona del Abierto de 2016 que perdió ante Barty en la final de Wimbledon, venció a la adolescente estadounidense Caty McNally por 6-3 y 6-4.



La polaca Iga Swiatek, séptima favorita, tampoco tuvo problemas para imponerse por 6-3 y 6-4 a la joven estadounidense Jamie Loeb, que entró al cuadro principal por la fase previa.



La campeona olímpica, la suiza Belinda Bencic, undécima cabeza de serie, también ganó con facilidad por 6-4 y 6-4 a la holandesa Arantxa Rus.



Mientras que la cabeza de serie número 17, la griega Maria Sakkari superó a la ucraniana Marta Kostyuk 6-4 y 6-3.



La española Paula Badosa, vigésima cuarta cabeza de serie, también ganó con facilidad por 6-4 y 6-3 a la belga Alison Van Uytvanck, la número 61 del mundo.



La veterana croata Petra Martic, trigésima favorita, ganó 6-3 y 6-2 a la húngara Dalma Galfi, mientras que la adolescente británica Emma Raducanu, de 18 años, que entró al cuadro principal a través de la fase previa para hacer su debut en el Abierto, ganó 6-2 y 6-3 a la veterana suiza Stefanie Voegele, que llegó como sustituta de las bajas que se dieron por lesión de las hermanas Serena y Venus Williams, y su compatriota Sofia Kenin, positivo a la covid-19. EFE