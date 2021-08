Serena Williams anuncia que no participará en el Abierto de Estados Unidos

Tenis

Miércoles 25| 3:08 pm





EFE

La tenista estadounidense Serena Williams anunció este miércoles que no participará en el Abierto de Tenis de Estados Unidos por problemas físicos.



En un breve comunicado difundido a través de su cuenta de Instagram, la tenista aseguró que antes de tomar esta decisión tuvo en cuenta las indicaciones de los doctores y de su equipo médico.



"He decidido retirarme del Abierto de Estados Unidos para permitir que mi cuerpo se recupere completamente" de una lesión en la pierna, dijo la laureada deportista.



El pasado junio, Williams ya abandonó por una lesión el torneo de Wimbledon y tampoco participó en los Juegos Olímpicos, donde cuenta con un historial de cuatro oros.



Ganadora de 23 Grand Slam, la tenista aseguró en su escueta nota -firmada con un corazón- que Nueva York es una de "las ciudades más emocionantes del mundo" y uno de sus lugares favoritos para jugar.



"Echaré de menos no ver a los seguidores, pero estaré animando a todo el mundo desde lejos. Gracias por vuestro apoyo continuo y vuestro amor. Os veré pronto", escribió.



El Abierto de Estados Unidos comenzará el próximo día 30 de agosto y se prolongará hasta el 12 de septiembre.

En el campeonato masculino, Rafael Nadal y Roger Federer anunciaron también su baja por lesión.