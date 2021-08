Murray arrasa a Rubin tras la espantada de Kyrgios

Tenis

Lunes 23| 1:31 pm





DIARIO AS

Andy Murray sigue recuperando sensaciones sobre una pista de tenis en el torneo de Winston-Salem antes de afrontar otro gran desafío en el US Open. El británico ya está en segunda ronda del torneo después de superar al estadounidense Noah Rubin por 6-2 y 6-0.

Murray se mostró intratable ante un rival que entró en el cuadro final del torneo como lucky loser por la baja a última hora de Nick Kyrgios por una lesión en la rodilla pocos minutos antes del inicio del partido con las gradas llenas. Rubin acusó ante Murray el cansancio tras haber perdido pocas horas antes su partido en la última ronda de la fase previa ante Lucas Pouille en tres sets. En la siguiente ronda el escocés se medirá al estadounidense Frances Tiafoe, que pasó exento de esta primera ronda al ser cabeza de serie, y que se presenta como un exigente test para Murray.

En declaraciones recogidas por la ATP el propio Kyrgios justificaba así su baja. "Estaba en Florida, en Bradenton, recuperándome y entrenando y vine muy ilusionado por jugar aquí. Me encantan las instalaciones, son fantásticas. Jugar contra Andy Murray, uno de mis grandes amigos y un icono del tenis, habría sido increíble, pero obviamente tengo que cuidar mi cuerpo. No quería arriesgar hoy y me estoy mostrando muy cauto con ello, rehabilitándome y entrenando".

El propio Murray confesó la dificultad que le supuso el cambio de rival tras la baja de Kyrgios. "En principio tenía que jugar con Nick Kyrgios y él tenía una lesión en la rodilla, por lo que no iba a jugar. No sabía si finalmente iba a jugar yo o no. Ellos dijeron que si jugaba contra un jugador de la previa entonces no podría jugar y colocaron a un lucky loser... Y así jugué contra Noah. Fue complicado".

Murray hizo hincapié en el cambio de estrategia, aunque confesó que poco a poco se sintió más cómodo. "Fue difícil durante los primeros 45 minutos y los dos primeros juegos porque tienes una estrategia con sun entrenador sobre el partido que vas a jugar y luego todo eso cambia. 20 minutos antes de salir a la pista te ves jugando con alguien contra el que no tenías previsto jugar. Fue complicado pero tras los primeros juegos me fui sintiendo más cómodo y él luchó también al final. Sé que es de aquí y eso es genial, porque hubo un gran ambiente, pero mi trabajo es intentar ganar el partido".

En el resto de partidos de la jornada, Marco Cecchinato se impuso al estadounidense Tennys Sandgren por un doble 6-4, Gilles Simon se llevó el duelo francés ante Arthur Rinderknech por 7-5 y 6-3 y Mikael Ymer superó al italiano Stefano Travaglia en tres mangas por 6-2, 1-6 y 6-2.