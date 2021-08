El Masters de Shanghái, cancelado por segundo año consecutivo por la pandemia

Tenis

Martes 10| 5:37 am





El torneo de tenis Masters 1000 de Shanghái 2021, cuya celebración estaba prevista para octubre, ha sido cancelado por la situación epidemiológica en China y en el extranjero, según un comunicado publicado hoy por la empresa organizadora, Juss Event.



La empresa tomó esta decisión tras unas "detalladas conversaciones con las partes involucradas", las cuales incluyen a la ATP (Asociación de Tenistas Profesionales).



El comunicado aseguró que "la salud y la seguridad del personal" es su prioridad y que, dado el avance de la pandemia en China y en el resto del mundo, "no es factible" la celebración del evento este año.



China lidia con un rebrote en las últimas semanas originado en el aeropuerto de Nankín, capital de la provincia oriental de Jiangsu, y que ya se ha extendido a otros puntos del país.



Desde hace más de un año, China aplica estrictos controles de entrada al país: los pasajeros que aterrizan en el suelo chino deben presentar test negativos PCR y de anticuerpos antes de embarcar, tras lo cual les espera un periodo de cuarentena de al menos dos semanas en un hotel designado por las autoridades y costeado por el viajero.



"Las restricciones de viaje en China siguen en pie -agregó el comunicado-, por lo que quizá no se habría podido traer a todos los jugadores ni ofrecer una experiencia de tenis de alto nivel a los aficionados".



Pese a que, según un estudio publicado por la Universidad de Lanzhou del que se hizo eco este lunes la prensa oficial china, los rebrotes deberían quedar bajo control antes de septiembre, la organización del evento ha decidido su cancelación.



Es el segundo año consecutivo en el que se cancela el torneo por la misma razón y, además, otros campeonatos de tenis que se iban a celebrar en el país asiático este año, los ATP 250 de Chengdu y Zhuhai, también han confirmado su cancelación.



Los ATP Masters 1000 son torneos oficiales que forman parte del circuito de la ATP.



En la actualidad, Shanghái es la única de las nueve sedes que no se encuentra ni en Europa ni Norteamérica.



Según las últimas cifras de la Comisión Nacional de Sanidad, el número total de contagiados activos en la China continental es de 1.702, 54 de los cuales se encuentran graves. / EFE