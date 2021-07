Djokovic sigue imparable

Tenis

El serbio Novak Djokovic ya está en la segunda semana de Wimbledon tras una sólida y trabajada victoria ante el estadounidense Denis Kudla por 6-4, 6-3 y 7-6 (7).



El serbio, con su victoria número 17 seguida en el All England Club, avanza a pasos agigantados en Wimbledon, donde aspira a igualar el récord de 20 Grand Slams en poder de Roger Federer y Rafael Nadal.



Contra Kudla dio otra lección, esta vez alejado de la pista central, por la participación en ella del británico Dan Evans Fue desplazado a la pista 1, la segunda en importancia del torneo. Al serbio no le importó el cambio. Kudla tenía casi imposible, a priori, dar cualquier tipo de sorpresa, procedente de la previa y ranqueado el número 114 del mundo. Djokovic se encargó de confirmarlo.



Empezó en modo diésel, sin apretar, y cuando necesitó hacerlo, en el psicológico décimo juego del primer set, comenzó su aceleración hacia el triunfo. Con un pequeño receso, cuando Kudla le rompió el servicio en el segundo parcial y cuando este se puso 3-0 arriba en el tercero, pero siempre con la confianza de que el triunfo final caería de su lado. Aunque necesitó de un desempate en el tercer set para rematar el triunfo, Djokovic selló su paso a los octavos.



Djokovic, que acumula ya trece participaciones en la segunda semana de Wimbledon, no pierde en esa ronda desde que llegara la primera vez en 2006, contra el croata Mario Ancic. Desde entonces, todo han sido victorias, dejándose solo cinco sets en total.



Su próximo rival será el chileno Christian Garín, que derrotó al español Pedro Martínez y que se ha medido una vez en su carrera al serbio, en la ATP Cup de 2020 con triunfo en dos sets para Djokovic. EFE