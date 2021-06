Krejcikova: El trabajo duro tenía que dar frutos

Tenis

Miércoles 9| 8:44 pm





(EFE).- La checa Barbora Krejcikova, semifinalista en Roland Garros por vez primera en un Grand Slam, aseguró que sabía que "el trabajo duro tenía que dar frutos".



"Creo que la pandemia me ha ayudado, porque he pasado más tiempo en casa y he podido jugar en mi país, donde la situación era mejor. Eso me ha dado experiencia. Además, he relativizado el tenis, perder un partido no es nada comparado con lo que le pasa a la gente", dijo tras derrotar a la estadounidense Coco Grauff, de 17 años, 7-6(6) y 6-3.



"Tenía una buena carrera en dobles, pero he trabajado duro para mejorar también en individuales. Al final, eso da sus frutos. Era frustrante que los resultados no llegaran hasta ahora. Es hermoso hacer lo que nos gusta", dijo.



Krejcikova reconoció que temió perder el primer set, en el que su rival tuvo cinco bolas para apuntárselo. "Tenía que ser agresiva para que no se me escapara. Es lo que me decía en ese momento", señaló. EFE