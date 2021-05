Mónica Puig no está en forma para Roland Garros y se aleja de Tokio

Tenis

(EFE).- La puertorriqueña Mónica Puig, medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016 no está en condiciones físicas para jugar Roland Garros, a pesar de estar inscrita, anunció este jueves su representante, Marijn Bal.



Este anuncio y la larga temporada que ha llevado su recuperación sin tener contacto con canchas y torneos, ponen en riesgo su presencia en los Juegos Olímipicos de Tokio.



"Mónica está bien. Está entrenando y progresando, pero el Abierto de Francia está muy cercano", dijo Marijn Bal a medios locales.



"Ella está trabajando duro y regresará tan pronto como esté completamente lista", indicó Bal sobre Puig, que no ha podido jugar en 2021 debido a la rehabilitación de su hombro derecho.



De hecho, su último partido se remonta a octubre del 2020, justamente en el Abierto de Francia al que ahora no podrá llegar.



Las rondas previas de Roland Garros arrancan el próximo 24 de mayo y se prolongarán hasta el 28, mientras que la primera ronda del cuadro principal comienza el día 30 de este mes.



La puertorriqueña había hecho público que su retorno a las canchas debía esperar para estar físicamente al ciento por ciento, después de que al final de 2019 se sometiera a una operación de su codo derecho, a lo que hay que sumar que desde 2020 rehabilita el hombro de ese mismo brazo.



Todas estas circunstancias hacen peligrar su clasificación para los Juegos Olímpicos de Tokio.



La Federación de Tenis Internacional (ITF) anunciará las clasificaciones olímpicas al finalizar el Abierto de Francia, el 13 de junio.



La boricua no está incluida entre las jugadoras que por clasificación pasarían directamente a los Juegos Olímpicos.



Puig caerá todavía más en esa clasificación al no disputar Roland Garros desde su actual puesto 157 en la Asociación de Tenis Femenino (WTA).



Las mejores 56 tenistas del mundo, cuatro por país, entran de forma directa en el torneo olímpico.



A pesar de haber sido la ganadora en las últimas Olimpiadas, Puig tiene que superar a la australiana Samantha Stosur en la clasificación.



Stosur, que ocupa el puesto 126 y de 37 años, ganó el Abierto de Estados Unidos en 2011, lo que la califica para una invitación a las Olimpiadas.



La presidenta del Comité Olímpico de Puerto Rico (Copur), Sara Rosario Vélez, dijo sobre Puig que si no está lista no se puede forzar a la deportista.



"No podemos forzar realmente una rehabilitación de una atleta que ha tenido una lesión tan seria como la que ha tenido y tiene que entrar a la cancha cuando se sienta que está lista. Si eso le va a seguir impidiendo su clasificación olímpica, pues lamentable por demás. Pero no podemos forzar para nada esa recuperación de ella", subrayó. EFE