Djokovic: Nadal es mi más grande rival

Roma. El serbio Novak Djokovic, que se enfrentará este domingo a Rafa Nadal en la final del Masters 1.000 de Roma, aseguró que el español es su "más grande rival" y que siempre está ilusionando cuando tiene que medirse con él.



"Hoy después de mi victoria contra (el griego Stefanos) Tsitsipas bromeé con Nadal sobre el hecho de que nosotros los 'mayores' no nos rendimos. Sé que dijo hace días que él, yo y Roger (Federer) somos mayores, pero no estoy de acuerdo con él", afirmó un satisfecho Djokovic en rueda de prensa, al acabar su partido de semifinales contra Lorenzo Sonego.



"Seguimos con energías, y reí con Rafa sobre eso. Es fantástico jugar otra final, él es mi más grande rival de siempre y jugar contra él en tierra siempre es una motivación extra para mí, incluso después de todo lo que pasamos. Siempre hay ese entusiasmo", agregó.



"Al menos de mi parte sé que siempre que juguemos voy a estar emocionado. Estoy feliz porque estamos demostrando que no nos rendimos ante los ataques de la nueva generación", insistió.



Djokovic y Nadal se enfrentarán este domingo por quincuagésima séptima vez, con un balance de 29 victorias para el serbio y 27 para el español. / EFE