Thiem: Restar ante Isner es como esperar el lanzamiento de un penalti

(EFE).- El austriaco Dominic Thiem, que hoy se clasificó para semifinales del Masters 1.000 de Madrid al ganar al estadounidense John Isner, dijo que restar a uno de los mejores sacadores de la historia "es como ser un portero que espera el lanzamiento de un penalti".



"Es comparable. No hay tiempo para reaccionar, tienes que adivinar", señaló sobre el rival, al que se impuso por 3-6, 6-3 y 6-4.



"Es cuestión de suerte, hay un 50/50 de oportunidades de devolver su servicio. No solo el primero, el segundo saque también. Bota muy alto", comentó.



Thiem dijo que planificó esta temporada "para jugar menos torneos, pero ojalá con más partidos".



"Cuando eres más joven puedes con muchos torneos, pero ahora con más experiencia se puede jugar bien después de un periodo de descanso" ,apuntó.



Thiem destacó que le da confianza haber ganado ya en Madrid "a tres rivales muy diferentes", en alusión al estadounidense Marcos Giron, el australiano Alex de Miñaur y el estadounidense John Isner.



"Todo está funcionando bien. Mi servicio hoy en algunas partes del partido fue muy bueno. Creo que estoy en el buen camino, aunque siempre hay mucho que mejorar", aseguró.



El tercer cabeza de serie del torneo aseguró que no esperaba haber llegado hasta semifinales, en las que se medirá al español Rafael Nadal o al alemán Alexander Zverev.



"Confiaba en jugar uno o dos buenos partidos ante grandes rivales. Ahora me veo en semifinales ante Rafa o Sascha, así que jugaré al menos cuatro partidos del máximo nivel. Definitivamente, no lo esperaba", dijo. EFE