Osaka y Halep, declaración de intenciones

(EFE).- Dos de las grandes aspirantes al éxito en Madrid, la japonesa Naomi Osaka y la rumana Simona Halep, transitaron sin sobresaltos por la primera ronda del torneo de Madrid que superaron con naturalidad.



La segunda sesión del cuadro individual femenino careció de sorpresas. Todas las favoritas progresaron. Igual que Osaka y Halep progresaron en la competición las bielorrusas Aryna Sabalenka y Victoria Azarenka, la belga Elise Mertens, la checa Karolina Pliskova, la estadounidense Jennifer Brady y la griega Maria Sakkari.



El reencuentro de Osaka con la tierra batida se saldó con una victoria laboriosa por 7-5 y 6-2 sobre la también nipona Misaki Doi, 79 del mundo.



Osaka, segunda cabeza de serie, no jugaba un torneo del circuito WTA sobre esa superficie desde el Roland Garros de 2019, aunque disputó (y perdió) sobre tierra un partido de Copa Federación en Cartagena, ante España en 2020.



La actual campeona del Abierto de Australia, que también ganó en el 2019 y que añadió al Abierto de Estados Unidos, aspira en Madrid a superar los cuartos de final de la última edición. Jugará en segunda ronda contra la checa Karolina Muchova, que ganó a la china Qiang Wang por 6-1 y 6-3.



"Espero pasar más horas en la pista para seguir mejorando" dijo la número dos del mundo, que avanzó en la competición igual que la rumana Simona Halep tercera favorita, que dio poca tregua a la española Sara Sorribes en su enfrentamiento de primera ronda y la endosó un 6-0 y 7-5 que plasma la enorme diferencia que hubo entre las dos rivales en la primera manga y la resistencia que ofreció Sorribes en la segunda.



La rumana, ganadora dos veces en Madrid (2016 y 2017) y finalista otras tantas (2014 y 2019), jugará contra la china Saisai Zheng que batió a la polaca Magda Linette en tres sets (6-2, 3-6 y 6-1).



"Estoy con confianza. He hecho buenos partidos aquí. Siempre que vengo a Madrid tengo confianza porque me gustan las pistas y las condiciones del torneo", dijo la tercera favorita tras vencer a Sorribes.



La bielorrusa Aryna Sabalenka, quinta cabeza de serie y séptima del ránking mundial, solventó en dos cómodas mangas, 6-1 y 6-2, su compromiso de primera ronda en el torneo de Madrid con la rusa Vera Zvonareva, procedente de la fase previa y 114 del mundo. Tendrá como próxima rival a la rusa Daria Kasatkina que remontó a la rumana Irina Camelia Begu (4-6, 6-4 y 7-6(1)).



Su compatriota Victoria Azarenka, duodécima favorita, frenó la reacción de la rusa Ekaterina Alexandrova (7-5, 3-6 y 6-1), para avanzar a en dos horas y cinco minutos.



La jugadora bielorrusa, otrora número uno del circuito WTA con dos títulos del Abierto de Australia en su historial y dos veces finalista en Madrid, en 2012 y 2011, se enfrentará en segunda ronda a la estadounidense Jessica Pegula que eliminó a la rumana Sorana Cirstea por 7-6(5) y 6-3.



Tampoco falló la belga Elise Mertens, decimotercera favorita, que ganó a la china Shuai Zhang por 6-3 y 6-3, y alcanzó, por segunda vez en su carrera, la segunda ronda.



Mertens, ganadora este año del trofeo Gippsland, en Melburne, sexto título de su carrera, finalista en Estambul, donde fue batida por la rumana Sorana Cirstea, y semifinalista en Dubai, derrotada por Garbiñe Muguruza, cumple su tercera presencia en el torneo de Madrid.



Ahora jugará con la kazaja Elena Rybakina, que se deshizo sin problemas de la australiana Ajla Tomljanovic (6-4 y 6-0)



La checa Karolina Pliskova, sexta cabeza de serie, reaccionó a tiempo ante la irrupción de la estadounidense Cori Gauff y logró el acceso a la segunda ronda (5-7, 6-3 y 6-2) después de dos horas de partido. Se medirá a la rusa Anastasia Pavlyuchenkova, que ganó a la estadounidense Madison Keys por 7-5 y 6-2.



El triunfo de la griega Maria Sakkari ante la estadounidense Amanda Anisimova (0-6, 6-1 y 6-4) completó el papel de las favoritas del WTA 1000 de Madrid. La helena se citó con la estonia Anett Kontaveit tras deshacerse de la serbia Nina Stojanovic por 7-6(4) y 7-5. EFE