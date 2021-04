Nadal sufre en su debut ante Ivashka

Tenis

El español Rafael Nadal, once veces campeón del Trofeo Conde de Godó, inició la defensa del título con una sufrida victoria (3-6, 6-2 y 6-4) ante Ilya Ivaskha, jugador bielorruso procedente de la fase previa y número 111 del ránking mundial.



Nadal necesitó dos horas y 19 minutos de partido para derrotar a Ivaskha, que tuvo una notable actuación, sobre todo en el primer set, que empezó y acabó rompiendo el saque de Nadal para llevárselo por 6-3.



El número 3 de la ATP no se sintió cómodo desde el principio y fue su adversario quien llevó la iniciativa del juego apoyado por su efectivo servicio.



De hecho, Nadal solo tuvo una oportunidad de 'break' en toda la primer manga e Ivaskha sumó un par de puntos directos de saque cuando más exigido se sintió por su oponente.



Reaccionó Nadal en el segundo set rompiendo por fin el servicio del bielorruso en el primer juego y volvió a repetir el 'break' en el quinto para dispararse 4-1 en el marcador y cerrarlo por 6-2.



Parecía que la inercia del segundo le serviría para llevarse con comodidad la tercer manga, pero volvieron a entrarle las dudas al mallorquín, que optó por defender cada punto y esperar a que la grandeza del escenario pesara en el ánimo de su rival.



Y así fue. Con 3-3 en el marcador, Ivashka, ya visiblemente nervioso, cedió en blanco su servicio encadenando varios errores no forzados y, aunque intentó aguantar el tipo hasta el final, ya no pudo darle la vuelta al set definitivo (6-4).



Nadal intentará mejorar sus sensaciones este jueves, en octavos de final, contra el vencedor del duelo entre el japonés Nishikori, bicampeón del torneo, y el decimotercer favorito, el chileno Cristian Garín. EFE