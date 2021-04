La colombiana Osorio valora el título de Bogotá por las puertas que le abre

Tenis

Domingo 11| 7:52 pm





Bogotá, 11 abr (EFE).- La juvenil colombiana María Camila Osorio, de 19 años, valoró el título que consiguió este domingo en el Torneo WTA de Bogotá, al vencer 5-7, 6-3 y 6-4 a la eslovena Tamara Zidansek, como una oportunidad que le abre las puertas de campeonatos más importantes del circuito global.

"Esto me da muchos puntos y me abre mucho más el calendario. No puedo creer que haya ganado, pero estoy muy feliz porque con este torneo tengo más opciones para jugar torneos más grandes", dijo la colombiana, que esta noche viaja a Charleston (EE.UU.) para debutar el lunes en el cuadro principal de ese torneo contra la polaca Magda Linette, segunda favorita al título.

Osorio, que rompió una sequía de 11 años sin que una tenista colombiana ganara un título de la WTA, se mostró "sorprendida por el título".

"No me la creo, estoy muy feliz, el partido no sé ni cómo lo saqué, o sea, yo salí a correr por todas las bolas y luché hasta el final", aseveró la ganadora.

Destacó que el momento más duro fue en el tercer set cuando iba ganando 5-4 y tenía el saque de campeonato, pero su rival se puso 0-40.

"Se me salió un poco la rabia porque decía: voy 5-4 con saque y tiré tres bolas afuera, tres errores no forzados, y yo no lo podía creer. Y ya, después empecé a remontar el 'game', a remontarlo y hasta que lo saqué", relató.

La colombiana, que en la cancha mostró alegría y se divirtió jugando, aseguró que este triunfo le permitirá "creer un poco más" en su tenis.

"Yo llevaba meses, también por la para, de no tener muy buenos resultados y eso es algo frustrante. Después de que los resultados no se están dando es un poco triste, así que estoy sorprendida con esta semana, sí soñaba con esto", expresó.

Osorio batió el récord que tenía Fabiola Zuluaga, la tenista más importante que ha tenido Colombia y que había ganado por primera vez este mismo torneo en la edición de 1999 cuando recién cumplió 20 años.

Osorio se dio a conocer hace dos años cuando se coronó campeona juvenil del Abierto de Estados Unidos.

Ese título fue el primero individual en cualquier modalidad (mujer o hombre) en un Grand Slam y el cuarto en toda la historia del tenis colombiano. EFE