El italiano Musetti, de 19 años, elimina al argentino Schwartzman en Acapulco

El italiano Loranzo Musetti, con 19 años cumplidos el 3 de marzo, confirmó este martes sus condiciones para destacar en el tenis mundial al eliminar del Abierto Mexicano con parciales de 6-3, 2-6 y 6-4 al argentino Diego Schwartzman, tercer favorito del torneo que se disputa en Acapulco.



En el primer set Schwartzman, noveno de la clasificación de la ATP, quebró el servicio de Musetti en el quinto juego, a partir de lo cual el joven nacido en Carrara hizo ajustes y se llevó cuatro 'games' consecutivos.



Con un revés paralelo con veneno y 'drop shots' bien dosificados, el italiano provocó errores del sudamericano, sobre todo con sus golpes de derecha, suficiente para apuntarse la manga por 6-3.



En el segundo parcial, el argentino se recuperó. Quebró en el cuarto juego y a partir de ahí fue seguro con su saque ante un impaciente Musetti, incapaz de responder.



Con una sangre fría inusual en un hombre de 19 años, en el tercer set el italiano salió por el triunfo. Calmado aseguró el saque, mostró variedad en los golpes desde el fondo de la cancha y sorprendió a Schwartzman con dos quiebres seguidos para ponerse delante por 4-0.



Considerado como uno de los jugadores más seguros del circuito en momentos decisivos, el argentino se puso delante 15-40 en el sexto 'game', pero Musetti volvió a mostrar madurez, fue mejor en puntos en la red y mantuvo el saque para ponerse delante por 5-1.



Frustrado, Schwartzman perdió chispa, se desconcentró, con una doble falta incluida, y su rival tuvo tres oportunidades de ganar el partido. El argentino apostó a golpes en los límites de la cancha y salvó para acercarse 5-2.



Apurado por ganar, Musetti complicó el cierre con errores no forzados y perdió el servicio en el octavo 'game'; Schwartzman recuperó el primero de los dos 'breaks' abajo y se acercó 5-3.



El décimo juego fue épico. Musetti se levantó de un 0-30 y mantuvo su servicio para firmar la victoria más importante de su carrera profesional.



"Tengo emociones encontradas, estoy muy cansado y no puedo describir mis emociones, el tercer set fue muy duro, Diego se levantó de un 5-1 y me fue difícil cerrar", dijo.



En la segunda ronda Musetti enfrentará al estadounidense John Isner, vencedor en su debut del italiano Salvatore Caruso, por 6-4, 6-3.



Este martes el griego Stefanos Tispsitas, primer favorito, enfrentará al francés Benoit Paire y el búlgaro Grigor Dimitrov, quinto cabeza de serie, irá ante el francés Adrián Mannarino, en los dos duelos más importantes.



El Abierto Mexicano, torneo ATP 500, transcurre en el balneario de Acapulco en cancha dura con una bolsa de premios de un millón 204.960 dólares. / EFE