Garbiñe Muguruza a la final tras retirada de Azarenka

Tenis

Viernes 5| 1:09 pm





Garbiñe Muguruza accedió, sin jugar, a la final del torneo de Doha, tras la retirada en semifinales de su rival, la bielorrusa Victoria Azarenka, que no se presentó por unas molestias en la espalda.



La rival de la española en la final será la checa Petra Kvitova (n.10 WTA y cuarta favorita), con la que cedió en la finalísima de este mismo torneo en 2018 y a la que tan solo se ha impuesto en uno de los cinco duelos en que ambas se han enfrentado.



La checa se impuso a la estadounidense Jessica Pegula, procedente de la fase previa, por un doble 6-4, con cinco roturas de saque en cada set, siendo decisivo en ambos la realizada por la europea en el noveno juego.



“Noticias agridulces. No es la mejor forma de llegar al final, pero estoy en la final y he de pensar en eso. Espero que Victoria se recupere pronto, vi ayer que estaba molesta”, ha indicado Muguruza, que disputará su segunda final de la temporada, en declaraciones facilitadas por su gabinete de prensa.



Para Muguruza "es bueno para mi cuerpo el poder tener un día libre después de un par de buenos partidos, a su que solo me centraré en preparar el partido de mañana. Lo tomo como algo positivo, y ya está". "(Kvitova) Jugamos ya una final hace unos años, así que con ganas de jugar y llevarme en trofeo", añadió. EFE