Barty y Svitolina a octavos; Pliskova eliminada

Melbourne (Australia). La australiana Ashleigh Barty (1) y la ucraniana Elina Svitolina (5) superaron con solvencia sus encuentros de tercera ronda del Abierto de Australia al imponerse a la rusa Ekaterina Alexandrova (29) y la kazaja Yulia Putinstseva (27), mientras que la checa Karolina Pliskova sufrió una gran decepción y dijo adiós al torneo.



Ashleigh Barty (1) voló a los octavos de final al imponerse con contundencia a la rusa Ekaterina Alexandrova (29) por 6-2 y 6-4, plantándose en esa ronda sin ceder un solo set.



“Es muy extraño, me gusta el sonido de la pelota cuando es así de tranquilo a pesar de que me encanta tener público”, aseguró la número uno del mundo a la conclusión de un partido que se disputó a puerta vacía como consecuencia del confinamiento impuesto por el gobierno de Victoria (Australia).



El camino de Barty está siendo impoluto considerando que la tenista de Ipswich (Australia) llegó a la primera gran cita de la temporada tras sumar casi un año entero parada como consecuencia de su decisión de pasar en casa la pandemia.



Tardó dos juegos en entrar el partido, tras el 0-2 desfavorable inicial, pero arrancó con fuerza una vez encontró el ritmo para endosar seis juegos de forma consecutiva a una Alexandrova que no había cedido parcial alguno hasta la tercera ronda.



Barty, que blindó de nuevo su juego con un gran servicio, seguirá con opciones de consagrarse como la primera campeona australiana en Melbourne Park después de la corona de Chris O’Neil en 1978.



Su siguiente escollo será la estadounidense Shelby Rogers después de imponerse a la estonia Anett Kontaveit (21) por 6-4 y 6-3.



Svitolina consiguió superar su marca del año pasado, en la que cayó en tercera ronda ante la española Garbiñe Muguruza.



La ucraniana (5), estuvo abajo en el marcador en la primera manga, pero logró reponerse para ganar luego con comodidad, por 6-4 y 6-0.



Putintseva, consciente que acababa de dejar escapar el partido, estrelló la raqueta contra el suelo y soltó un gritó de rabia tras la conclusión del primera manga. Svitolina tan sólo necesitó mantener la concentración dentro de unos márgenes mínimos durante el segundo parcial para apuntarse a una ronda de los octavos de final donde se enfrentará a la estadounidense Jessica Pegula, verdugo de la francesa Kristina Mladenovic.



La ucraniana y la neoyorquina, que atraviesa un sensacional estado de forma tras corroborar sus buenos resultados con un severo 6-1 y 6-1 sobre Kristina Mladenovic, reeditarán el choque de primera ronda en el reciente torneo de Abu Dabi, en el que Svitolina se impuso por 6-4 y 6-3.



Por su parte, la checa Pliskova no consiguió vengarse de aquella dura batalla que acabó perdiendo en Wimbledon (2019) por un emocionante 4-6, 7-5 y 13-11 ante su compatriota Muchova.



La checa se despidió tras desaprovechar una ventaja de 5-0 en el segundo set ante su compatriota Karolina Muchova (25), su verdugo hoy por un doble 7-5.



La igualdad volvió a ser protagonista pero la incapacidad de Pliskova por convertir sus opciones de rotura fue una de la principales causas que le hicieron caer en dos horas de juego.



La rival en octavos de final de Muchova será la belga Elise Mertens (18) que superó por su parte a la suiza Belinda Bencic (11) por 6-1 y 6-1.



También se sumaron a los octavos de final como cabezas de serie la estadounidense Jennifer Brady (22) y la croata Dona Vekic (28) al vencer a la eslovena Kaja Juvan y a la estonia Kaia Kanepi, respectivamente. EFE