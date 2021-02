Halep, Andreescu y Kvitova se abren paso hacia la segunda ronda

Tenis

Lunes 8| 4:48 pm





Melbourne (Asutralia). La rumana Simona Halep (2), la canadiense Bianca Andreescu (8) y la checa Petra Kvitova (9) se abrieron paso hacia la segunda ronda del Abierto de Australia tras superar en sus estrenos a la australiana e invitada Lizette Cabrera (6-2 y 6-1), la rumana Mihaela Buzarnescu (6,2, 4-6 y 6-3), y la belga Greet Minnen (6-3 y 6-4), respectivamente



Tres nuevas favoritas consiguieron sobreponerse al primer obstáculo de la primera gran cita de la temporada y se enfrentarán en la siguiente prueba a la ‘aussie’ Ajla Tomljanovic, en el caso de la rumana, y a la taiwanesa Su-Wei Hsieh, por lo que respecta a Andreescu.



Simona Halep, campeona de dos títulos Grand Slam en Wimbledon y Roland Garros, tuvo un debut placentero en la actual edición después de comenzar con un contundente 4-0 que arrancaría los vítores en la pista central Rod Laver Arena.



Cabrera fue capaz de encontrar mejor el ritmo en el último tramo del primer set pero la desventaja estableció el 6-2 en el marcador.



Prosiguió Halep con el mismo guión y tras un severo 6-1 sentenció el partido en menos de una hora.



Por su parte, la campeona del Abierto de Estados Unidos en 2019, Bianca Andreescu, se encontró con una dulce victoria después de pasar su año más complicado tanto por la pandemia como por las lesiones sufridas.



La canadiense completó su primer partido oficial después de que se retirara lesionada en su segundo partido de las Finales WTA ante la checa Karolina Pliskova en octubre de 2019.



“Tras el partido me he sentado con mi equipo y he dicho que aquí estamos de nuevo afrontando partidos de tres sets, por lo que se han reído de inmediato”, desveló.



No se complicó tanto la finalista de 2019, Petra Kvitova, quien tuvo un estreno más tranquilo tras superar a la tenista belga por un cómodo 6-3 y 6-4 en un partido que se alcanzó la hora y veinte minutos de duración.



Su siguiente rival será la rumana Sorana Cirstea, quien se impuso en primera ronda a su compatriota Patricia Maria Tig por un severo 6-2 y 6-1. EFE