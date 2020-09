Medvedev: "Jugar contra un estadounidense en EEUU sin público es una ventaja"

Tenis

Tenis





El tenista ruso Daniil Medvedev, uno de los favoritos del Abierto de EE.UU., jugará la tercera ronda del Grand Slam contra el joven estadounidense J.J. Wolf, sobre el que valoró su rápido ascenso en los ránkings y consideró una "ventaja" enfrentarlo sin público, aunque matizó que echa de menos el jaleo de los seguidores.



Medvedev, de 24 años y tercer cabeza de serie, venció en tres sets al australiano Christopher O'Connell porque mantuvo el "control" del primer set y no perdió su saque en los siguientes, según explicó en la rueda de prensa posterior.



Sobre Wolf, de 21 años y que esta jornada eliminó al español Roberto Carballes, Medvedev dijo que hace dos o tres años no sabía quien era pero lo vio "jugar las calificatorias y perdió contra alguien bastante fuerte por 7-6, 7-6", lo que le sorprendió porque en ese momento estaba lejos en la clasificación mundial, en torno al 800.



"Ahora está en el top 100 o cerca y está jugando un gran tenis así que espero un gran partido. Intentaré hacerlo lo mejor posible. Y claro, enfrentarme a un estadounidense en EE.UU. sin público es una ventaja, es normal", apostilló.



No obstante, el ruso, que el año pasado disputó la final y perdió ante el español Rafael Nadal, reconoció que competir sin público "es triste", especialmente por la noche y en un gran estadio.



"Hoy estábamos jugando con el techo cerrado, estaba lloviendo fuera y lo podías sentir, lo podías escuchar. Solo estaban nuestros entrenadores en la cancha. Es duro y triste, pero es como se hace en todos los deportes del mundo ahora", sostuvo el deportista, quien al menos desea que "los fans de todo el mundo estén disfrutando viendo el tenis en la televisión".



Quinto en la clasificación mundial, Medvedev aseguró que la clave para avanzar en el torneo es la "consistencia" porque hay que ganar tres sets en cada partido, y dependiendo de cuándo se empiece hay que ganar "unos cuatro partidos si quieres sentirte realmente en la segunda semana, en los cuartos de final".



"Si no eres consistente no puedes, porque perderás una de las rondas. Por eso son duros los Grand Slam", señaló. / EFE