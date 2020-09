Djokovic da su apoyo a Carla Súarez y le desea que vuelva pronto

Tenis

El tenista serbio Novak Djokovic, número uno del mundo, que este miércoles disputará la segunda ronda del Abierto de Estados Unidos contra el británico Kyle Edmund, se preocupó por el estado de la tenista español Carla Suárez Navarro, a la que le han diagnosticado un linfoma de Hodgkins.



Djokovic se ha sumado a las decenas de jugadores en activo y retirados que han mostrado su apoyo a la tenista española. En su cuenta de Twitter, le traslada el convencimiento de que va a poder con la enfermedad y la confianza de que pronto va a estar de vuelta.



"Carla, eres una luchadora y no tengo ninguna duda de que superarás esto", escribió Djokovic en Twitter. "Mantente positiva y vuelve pronto".



La española Garbiñe Muguruza, que ayer, martes, pasó a la segunda ronda, le dedicó a su amiga Suárez el triunfo por 6-4 y 6-4 que logró ante la japonesa Nao Hibino.



También las jugadoras estadounidenses Venus Williams, Sloane Stephens, Madison Keys y Eugenie Bouchard compartieron sus buenos deseos y palabras de aliento en sus redes sociales.



La mayor de las hermanas Williams, en su página de Instagram, le recuerda a la tenista española la "gran luchadora" que siempre ha sido dentro del campo y cree que lo mismo hará al enfrentarse con la enfermedad.



"Todas nuestras oraciones y deseos para que superes esta difícil etapa y vuelvas a mostrar el gran carácter de luchadora incansable y mejor persona", escribe Venus Williams.



Sloane definió a la tenista española como una compañera excepcional y dijo que si había alguien que podía salir adelante ante el reto de la enfermedad, era ella.



"Sabes cómo luchar más que nadie, nunca te rindes y menos lo harás en este momento, al final saldrás triunfadora", destaca la tenista estadounidense.



Jugadoras legendarias como la también estadounidense Chris Evert, en su Twitter, le dio igualmente todo el apoyo a Suárez Navarro.



"Energía curativa y pensamientos amorosos en tu camino. @CarlaSuarezNava. Vas a vencer esto...", dijo, con los emoji de las manos juntas y un corazón rojo.



Otra tenista retirada, la australiana Rennae Stubbs, también a través de Twitter, escribió: "las palabras no pueden describir cuánto estoy pensando en mi amiga @CarlaSuarezNava. "!!! Amiga mía, si alguien puede superar esto, eres tú".



La mítica Billie Jean King también utilizó la red social de Twitter para apoyar a la española: "Enviando todo nuestro amor y oraciones por tu curación, Carla. Eres una luchadora y hay tanta gente que te tiene en el corazón en este momento".



Al igual que las anteriores deportistas, la estadaounidense también cierra el texto con el emoji de un corazón rojo.



Su compatriota James Blake utilizó su cuenta de Twitter para recordarle a Suárez Navarro que no está sola.



"Carla, todos estamos pensando en ti y te deseamos lo mejor. Eres una campeona de muchas maneras. Buena suerte".



Suárez Navarro ha ganado dos títulos individuales de la WTA, en 2016 y 2014, y alcanzó el puesto número 6 del mundo en febrero de 2016.



La tenista española, que el pasado julio se dio de baja del Abierto de Estados Unidos, dio a conocer su enfermedad en un video desde el hospital y dijo que la dolencia que sufre la obligará a recibir durante seis meses tratamiento de quimioterapia./ EFE