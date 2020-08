Bianca Andreescu tampoco defenderá el título en el US Open

El US Open no tendrá a ninguno de sus campeones defensores / foto cortesía

Tenis

Viernes 14| 6:26 am





La canadiense Bianca Andreescu, al igual que el español Rafael Nadal hizo en su momento, ha comunicado que no participará este año en el Abierto de EE.UU., por lo que este Grand Slam no podrá contar con los dos defensores del título.



La jugadora de origen rumano, que en junio sí estaba dispuesta a participar, ha cambiado de opinión y lo ha comunicado en sus redes sociales.



"Después de muchas discusiones con mi familia y amigos, tomé la difícil decisión de no ir a Nueva York este año. Quiero concentrarme en mi estado físico y asegurarme que vuelvo a mi nivel más alto. Me doy cuenta de que los desafíos imprevistos, incluyendo la epidemia de coronavirus, han comprometido mi capacidad de preparación", ha señalado.



Lesionada al principio de esta temporada, la canadiense de 20 años aún no ha jugado en el 2020 y tendrá que esperar varias semanas más antes de volver a las canchas.



La baja de Andreescu se une a la de la australiana Ashleigh Barty, número uno del mundo, la ucraniana Elina Svitolina y la holandesa Kiki Bertens, entre las más conocidas.



No todo parece negativo en Flushing Meadows, después de que este jueves, el serbio Novak Djokovic, número uno del mundo, anunciara que sí estará en Nueva York para participar en los dos eventos que se disputarán en la ciudad: el torneo de Cincinnati, del 22 al 28 de agosto, y el Abierto de Estados Unidos, que comienza el 31 de agosto. / EFE