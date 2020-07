Nadal: La academia es un proyecto muy especial para mi

Tenis

Jueves 30| 2:41 pm





Rafael Nadal ha destacado este jueves los valores que transmite su academia de Manacor (Mallorca) en la formación académica y deportiva de los alumnos. “La academia es un proyecto muy especial para mi”, señala el tenista español.



La Rafa Nadal Academy by Movistar ha cumplido cuatro años desde su fundación, y Nadal ha difundido un vídeo en el que subraya la importancia de contar con un “pack completo para que los niños lo tenga todo”.



“Yo he sido joven y sé la dificultad que le acarreó a mis padres poder ayudarme a intentar cumplir mi sueño. Al final era el colegio por un lado, el entrenamiento por otro, torneos en otro lado, con lo cual eran muchas cosas y muy complicadas y les llevaba muchísimo tiempo”, explica el tenista número 2 del mundo.



“Por eso aquí en la Academia siempre tuvimos claro que necesitábamos tener un ‘pack’ completo para que los niños lo tengan todo. No digo que lo deban tener fácil, ya que creo que las cosas fáciles pierden valor y necesitan que no todo sea fácil para poder forjar su carácter”. Nadal precisa que los responsable de la academia y él mismo quieren “que los niños tengan las cosas al alcance cuando realmente las necesiten: centro médico, preparación física, instalaciones tenísticas, etc”, añade.



“Evidentemente, una de las cosas más importantes es el colegio, un colegio internacional en el que los niños no pierdan una cosa que entiendo que es vital para el futuro de la mayoría de ellos: la formación académica y la educación”, ha afirmado Rafa.



Según Nadal, “otro de los objetivos principales es que los niños que salgan de aquí con unos valores importantes y positivos. Y que el aprendizaje y la experiencia que hayan podido tener en la Academia les sirva de cara a formarse humanamente y salir de aquí preparados para dedicarse a lo que decidan”. La Rafa Nadal Academy by Movistar “combina la enseñanza deportiva de alto rendimiento y la docencia escolar con el fin de formar buenos tenistas, estudiantes aplicados y grandes personas para la sociedad”, señalan desde la academia./ EFE