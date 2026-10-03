Sinner se borra de Shanghái y deja el número 1 al alcance de Zverev

Jannik Sinner suma otro torneo fuera de su calendario. El italiano anuncia su baja del Masters 1000 de Shanghái y prolonga una ausencia que ya alcanza los 98 días desde su último partido, la final de Wimbledon del pasado 12 de julio.

“Desafortunadamente, no voy a estar en condiciones de jugar el torneo de Shanghái”, publica Sinner en sus redes sociales.

La lesión en la rodilla derecha mantiene al actual número uno del mundo alejado de las pistas y alimenta las dudas sobre su futuro inmediato. Antes de Shanghái, el italiano también se pierde Montreal, Cincinnati, el US Open y el torneo de Pekín.

Zverev ve más cerca el número 1

La ausencia de Sinner también modifica la pelea por el primer puesto del ranking ATP. Alexander Zverev tiene ahora una oportunidad clara para destronar al italiano.

La diferencia entre ambos es de 1.280 puntos y el alemán puede convertirse en el nuevo número uno el próximo 19 de octubre si conquista Pekín y repite título en Shanghái.

Sinner, además, tiene una importante cantidad de puntos por defender en el cierre de la temporada. El italiano debe afrontar todavía 3.000 unidades correspondientes a sus títulos de Viena, París y las ATP Finals de Turín. Por el contrario, Zverev solo defiende 980 puntos en ese mismo tramo.

La incertidumbre crece

La preocupación aumenta después de que Sinner aparece el viernes en una clínica de Lyon para consultar con un especialista en rodillas. El italiano tampoco logra completar sus últimos intentos de entrenamiento en Montecarlo y abandona las prácticas después de apenas 10 minutos.

Su próximo torneo en el calendario es el Six Kings Slam de Riad, entre el 21 y el 24 de octubre, aunque su presencia todavía depende de la evolución de la lesión.

Mientras tanto, Sinner se aleja también de la Copa Davis. Su posible ausencia en las finales de Bolonia, previstas del 24 al 29 de noviembre, representa otro golpe para Italia si el italiano no consigue recuperarse a tiempo.

La gran incógnita queda abierta: ¿cuándo vuelve Sinner?