La número 1 del mundo Iga Swiatek deja un mensaje para Latinoamérica (+Exclusiva)

La número 1 del mundo Iga Swiatek despachó con comodidad a su rival de turno, la checa Marie Bouzkova con un contundente 6-4, 6-2, en 95 minutos de acción para instalarse en la cuarta ronda del torneo parisino en el día de su cumpleaños número 23.

Más allá del triunfo, la polaca dejó también unas importantes declaraciones exclusivas para Meridiano, donde alegó que le encantaría volver a disputar torneos en Latinoamerica, “jugué las finales WTA en Guadalajara hace unos años y sé lo mucho que apoya la gente allá, aunque no haya muchos torneos por allá sé lo apasionados que son”.

Pese a que eso ocurrió hace casi tres años, la máxima favorita en Roland Garros recuerda la gran atmosfera que se vive en este lado del mundo, “en ese momento no estaba aún en la cima del ranking y ellos nos contagiaron con su gran energía a todas nosotras”.

También manifestó saber como los latinoamericanos aman el deporte blanco y espera volver en futuro, “sé que allá la gente ama el tenis, fue genial estar por allá y espero en un futuro poder volver”.

En su próximo encuentro, se medirá ante la rusa Anastasia Potapova, quien ocupa la casilla 41 del escalafón mundial, no han registrado enfrentamientos previos como profesionales, sin embargo, se vieron las caras como juveniles con victoria para la soviética.