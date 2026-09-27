Vías cerradas en Caracas para este domingo 27 por el Bimbo Global Race 2026

El domingo 27 de septiembre se celebrará en el municipio Baruta la Bimbo Global Race 2026 (caminata 5K y carrera 10K), que concentrará a deportistas de toda la ciudad con un solo objetivo: subir al podio.

Debido a esta actividad, la Alcaldía de Baruta exhortó a los ciudadanos a tomar sus previsiones por las arterias viales que estarán cerradas. La jornada iniciará a las 6:00 a. m. en la avenida Principal de Las Mercedes.

“Les invitamos a tomar sus previsiones y consultar la ruta del evento junto con las vías alternas habilitadas”, escribieron en una publicación a través de su cuenta de Instagram.

Ruta y calles cerradas

Inicio: Avenida Principal de Las Mercedes.

Ruta principal: Transcurre a lo largo de la Av. Principal de Las Mercedes, pasando por la Av. La Guairita, Av. Araure y conectando con la Av. Río de Janeiro hacia la Av. Horacio Lemoine; continúa hacia el final de la Av. Río de Janeiro y la calle Monterrey.

Llegada: Avenida Principal de Las Mercedes.

Vías habilitadas

Para quienes transitarán por la zona, las calles habilitadas son: