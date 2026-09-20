INTT anuncia cambios en la circulación de Caracas por trabajos nocturnos

El Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT) informó que la circulación en varios tramos de Caracas se verá afectada durante las noches del 22, 23 y 24 de septiembre por trabajos de demarcación y señalización vial.

Según el comunicado difundido en redes sociales, las labores comenzarán a las 7:00 p. m. y abarcarán sectores comprendidos entre las avenidas San Martín y Fuerzas Armadas, así como la calle Las Artes.

Tramo intervenido el martes 22

El martes 22 de septiembre, los trabajos se realizarán desde la avenida San Martín hasta la avenida Fuerzas Armadas. También se intervendrán las intersecciones de acceso ubicadas en ese recorrido.

El INTT pidió a los conductores tomar previsiones ante posibles restricciones o cambios temporales en la circulación durante la jornada nocturna.

Trabajos entre Fuerzas Armadas y Las Artes

El miércoles 23 de septiembre, las labores se trasladarán al tramo comprendido entre la avenida Fuerzas Armadas y la calle Las Artes, incluidas sus intersecciones de acceso.

Este mismo recorrido será atendido el jueves 24 de septiembre, de acuerdo con el cronograma anunciado por el organismo.

Las autoridades no precisaron la hora de culminación de los trabajos. Por ello, las condiciones del tránsito podrían variar mientras se ejecuten las labores. Los conductores que deban desplazarse por estas zonas después de las 7:00 p. m. deberán considerar rutas alternativas y salir con anticipación para evitar retrasos.