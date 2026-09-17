Tormentas en La Gran Caracas fueron provocadas por este fenómeno natural

Las precipitaciones en La Gran Caracas volvieron a preocupar a los habitantes de la región central del país a tempranas horas del jueves 17 de septiembre.

El paso de la onda tropical número 50 generó fuertes aguaceros, ráfagas de viento y anegaciones que afectaron significativamente distintos sectores de Caracas y el estado Miranda, obligando a los ciudadanos a reportar los estragos en tiempo real a través de las redes sociales.

El registro de los estragos en la Gran Caracas

La nubosidad densa se apoderó del firmamento capitalino. Las intensas lluvias caídas en Caracas y zonas colindantes del estado Miranda provocaron congestión vehicular, acumulación de agua en avenidas principales y dificultades en el tránsito diario.

Los ciudadanos compartieron videos donde se evidencian las corrientes de agua bajando por calles y autopistas, un panorama repetitivo que vuelve a poner bajo la lupa la vulnerabilidad de la infraestructura urbana ante la temporada de ondas tropicales.

Monitoreo constante

Las autoridades meteorológicas mantienen un seguimiento riguroso sobre el desplazamiento de este fenómeno por el territorio nacional. La interacción de la onda tropical 50 con otros sistemas atmosféricos mantiene en alerta a los organismos de prevención y rescate en la región central.

Durante la noche se reportan nubosidades en Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, Monagas, Sucre, Anzoátegui, Región Central, Llanos Centrales/Occidentales, Andes y Zulia.

Mientras tanto, los habitantes de Caracas y Miranda continúan atentos a los reportes del clima para evitar quedar atrapados en zonas de alto riesgo ante la persistencia de las lluvias.