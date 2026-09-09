Onda tropical 47 avanza hacia el centro de Venezuela y llega acompañada de polvo del Sahara

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Venezuela enfrenta este miércoles 9 de septiembre un nuevo cambio en sus condiciones meteorológicas. La onda tropical número 47 ya ingresó al territorio nacional y avanza desde el oriente hacia la región central, mientras una capa de polvo del Sahara permanece presente.

El desplazamiento del sistema mantiene bajo vigilancia a distintas zonas del país, especialmente porque su interacción con otros patrones atmosféricos puede favorecer el desarrollo de nubosidad y precipitaciones durante las próximas horas.

¿Por dónde avanza la onda tropical 47?

De acuerdo con los expertos, el fenómeno mantiene condiciones de cielo parcialmente nublado en sectores de Guayana, Miranda, Caracas, el sur de Guárico, el norte de Cojedes, el oeste de Yaracuy y el este y norte de Falcón.

El meteorólogo Luis Vargas informó que la onda tropical se desplaza acompañada por una concentración de polvo sahariano, un elemento que también está siendo monitoreado dentro del panorama atmosférico venezolano.

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) había previsto previamente que la onda tropical 47 ingresara al país entre el miércoles 9 y jueves 10 de septiembre por la Guayana Esequiba.

Su llegada se produce mientras otros sistemas atmosféricos contribuyen a la formación de nubosidad y lluvias en diferentes regiones.

Lluvias y nubosidad marcarán la jornada

El pronóstico del Inameh señala que durante las primeras horas del día predominarán las nubes dispersas en buena parte del territorio, acompañadas de algunas lloviznas.

Sin embargo, las condiciones pueden cambiar durante la tarde y la noche, cuando se espera un incremento de la nubosidad y de las precipitaciones.

Las zonas con mayor probabilidad de lluvias incluyen Guayana Esequiba, Sucre, Monagas, Bolívar, Amazonas, los Llanos Occidentales, Los Andes, Falcón y Zulia.

En el Centro Norte Costero se prevén precipitaciones aisladas, mientras que en otras áreas del país podrían alternarse períodos de sol con nubosidad parcial.

¿Qué se espera en Caracas?

Para la Gran Caracas, que comprende Distrito Capital, Miranda y La Guaira, el pronóstico contempla nubosidad fragmentada y posibilidad de lloviznas en sectores montañosos durante la mañana.

Después del mediodía podrían registrarse lluvias de corta duración, con temperaturas estimadas entre 18 °C y 28 °C.

La evolución de la onda tropical será determinante para las condiciones de las próximas horas, especialmente en sectores donde coincidan la humedad, el calentamiento diurno y la actividad de otros sistemas atmosféricos.

El polvo del Sahara también permanece sobre Venezuela

A la llegada de la onda tropical se suma otro elemento que ha acompañado el tiempo venezolano durante estos días y es la presencia de polvo del Sahara.

El Inameh reportó una concentración entre leve y moderada sobre buena parte del territorio nacional antes del ingreso de la onda tropical. Para este miércoles, otros reportes meteorológicos señalan concentraciones bajas del polvo sahariano mientras el sistema tropical atraviesa el país.