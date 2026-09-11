Sistema Patria inicia entrega de un nuevo bono: ¿cuánto recibirán los beneficiarios?

Un nuevo pago comenzó a llamar la atención de los venezolanos durante septiembre de 2026. Se trata del Bono de Contingencia 2026, beneficio cuyo monto fue establecido de acuerdo con la información difundida sobre la asignación correspondiente a este mes.

¿Cuánto paga el Bono de Contingencia de septiembre?

Para septiembre de 2026, el Bono de Contingencia 2026 equivale a Bs. 249.000 o US$ 300,81 al tipo de cambio vigente del Banco Central de Venezuela (BCV)..

La información fue difundida este 11 de septiembre y coincide con reportes que identifican el beneficio como una de las asignaciones disponibles durante el mes.

El monto se entrega en bolívares y forma parte de los beneficios gestionados a través de la plataforma oficial de asignaciones sociales.

La publicación sobre el bono ocurre en medio de una nueva tanda de pagos correspondientes a septiembre, entre los que también figuran otros programas dirigidos a distintos sectores de la población venezolana.

¿Cómo saber si ya llegó el bono?

Los usuarios que esperan la asignación deben mantenerse atentos a las notificaciones asociadas a su cuenta del Sistema Patria. Una vez que el beneficio sea reflejado, podrán consultar el monto disponible directamente desde la plataforma.

Es importante recordar que recibir una notificación o visualizar el bono depende de los criterios establecidos para cada programa. Por ello, la aparición del beneficio en la cuenta personal es la referencia que permite confirmar que fue asignado.

Septiembre llega con nuevos pagos

El Bono de Contingencia se suma a un calendario de asignaciones que durante septiembre ha incluido beneficios para diferentes grupos.

De hecho, entre los pagos reportados durante estos días también aparece el bono Beca Universitaria, cuyo monto registró un incremento en bolívares respecto al mes anterior.