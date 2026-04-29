Precio oficial del dólar y euro BCV para este miércoles 29 de abril

Suscríbete a nuestros canales

El Banco Central de Venezuela informó sobre el precio del dólar y el euro que circularán este miércoles 29 de abril. Esta actualización fue publicada en la página web del BCV y en sus respectivas redes sociales. Recordemos que estos montos son los que deben usar los comercios para las transacciones de productos o servicios.

Según el reporte del BCV, el precio del dólar estadounidense cerró la jornada de este martes 28 del mes en curso en Bs 486,19. Asimismo, el euro se plantó en 569,42 bolívares. Las principales divisas en circulación en el país cerrarón el día con una leve alza con respecto a la apertura.

Asimismo, el BCV publicó como todos los días en sus redes sociales el ranking de las entidades privadas con las mayores tasas para la compra de divisas.

Cambio en la economía

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció a Luis Pérez como el nuevo presidente del Banco Central de Venezuela. Asimismo, luego de años de ruptura, el Gobierno de Venezuela restableció relaciones con el Banco Mundial y con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El Producto Interno Bruto (PIB) en el cuarto trimestre de 2025 aumentó 7,07% con respecto al cuarto trimestre de 2024. En este periodo, el BCV reportó crecimientos de 13,41% en la actividad petrolera y de 5,30% en la actividad no petrolera. En el año 2025, el PIB mostró un crecimiento de 8,66%.

¿Cómo hacer la conversión del dólar a otras monedas?

Ingresa a este link del portal 2001 online para realizar la conversión de la monedas de estos países (México, Colombia, Perú, Guatemala, República Dominicana y Chile) con respecto al dólar.