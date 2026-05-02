Precio del dólar BCV para este sábado 2 y domingo 3 de mayo

Suscríbete a nuestros canales

El Banco Central de Venezuela informó sobre el precio del dólar y el euro que circularán este sábado 2, domingo 3 y lunes 4 de mayo. Esta actualización fue publicada en la página web del BCV y en sus respectivas redes sociales. Recordemos que estos montos son los que deben usar los comercios para las transacciones de productos o servicios.

Según el reporte del BCV, el precio del dólar estadounidense cerró la jornada del 30 de abril en Bs 489,55. Asimismo, el euro se plantó en 574,19 bolívares. Las principales divisas en circulación en el país cerraron el día con una leve alza con respecto a la apertura del día mencionado.

Asimismo, el BCV publicó como todos los días en sus redes sociales el ranking de las entidades privadas con las mayores tasas para la compra de divisas.

Cambio en la economía

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció a Luis Pérez como el nuevo presidente del Banco Central de Venezuela. Asimismo, luego de años de ruptura, el Gobierno de Venezuela restableció relaciones con el Banco Mundial y con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El pasado 30 de abril, la Jefa de Estado también realizó un aumento a 240 dólares al cambio oficial el denominado "sueldo mínimo integral", el cual está conformado por: salario mínimo nacional, el bono de alimentación o cestaticket y el bono de guerra económica. Aunque la mandataria no especificó como quedó cada bloque.

El Producto Interno Bruto (PIB) en el cuarto trimestre de 2025 aumentó 7,07% con respecto al cuarto trimestre de 2024. En este periodo, el BCV reportó crecimientos de 13,41% en la actividad petrolera y de 5,30% en la actividad no petrolera. En el año 2025, el PIB mostró un crecimiento de 8,66%.

¿Cómo hacer la conversión del dólar a otras monedas?

Ingresa a este link del portal 2001 online para realizar la conversión de la monedas de estos países (México, Colombia, Perú, Guatemala, República Dominicana y Chile) con respecto al dólar.