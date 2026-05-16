"El Niño" cambia el pronóstico de la temporada de huracanes 2026 para el Caribe y Florida

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Las primeras proyecciones en la cuenca del Atlántico y el Caribe para este 2026 tendrán una leve caída en el desarrollo de la temporada de huracanes, la cual hasta el momento se perfila para ser menos activa que en los últimos dos años. Esta disminusión de los ciclones es debido al fenómeno impulsado por el patrón climático de "El Niño".

Cuándo comenzará la temporada de huracanes

Según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) de Estados Unidos, la influencia de "El Niño" generará vientos cortantes en las capas altas de la atmósfera sobre el Atlántico tropical. Esta cizalladura del viento actúa como un "escudo", ya que desestabiliza las tormentas en formación y dificulta que los sistemas ganen la fuerza necesaria para convertirse en huracanes mayores.

La temporada oficial arranca formalmente el 1 de junio y se extenderá hasta el 30 de noviembre, por lo que se exhorta a las comunidades costeras de Florida, el Caribe y la región norte de Suramérica a mantener actualizados sus planes de contingencia y prevención de manera preventiva.

Cuántos huracanes se esperan para 2026

Según la Universidad Estatal de Colorado (CSU), este año podrían formarse al menos 13 tormentas con nombre, de las cuales seis alcanzarían fuerza de huracán y dos llegarían a ser huracanes mayores de: categoría 3 o superior en la escala Saffir-Simpson.

La media histórica entre 1991 y 2020 es de 14 tormentas nombradas, siete huracanes y tres ciclones mayores

A pesar de que las temperaturas de la superficie del mar en algunas zonas del Caribe y el Atlántico continúan registrando niveles cálidos, el cual es el combustible principal de los ciclones.

Asimismo, la agencia federal también estima un 96% de probabilidad de que El Niño continúe durante el invierno del hemisferio norte entre diciembre de 2026 y febrero de 2027.

Aunque los modelos matemáticos indican que el número de tormentas con nombre y huracanes se mantendrá por debajo del promedio histórico, los centros meteorológicos y las autoridades de gestión de riesgos han sido enfáticos, un pronóstico de baja actividad no es motivo para no mantener las medidas de seguridad.