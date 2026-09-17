Seniat implementa nuevas medidas para documentos físicos que ya estén registrados

El Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat) anunció un cambio que puede facilitar algunos de los trámites realizados por contribuyentes en Venezuela.

En su comunicado, el ente gubernamental indicó que, ya no se solicitarán nuevamente en formato físico aquellos documentos que ya estén registrados dentro de los expedientes administrativos.

La disposición fue divulgada por el organismo tributario y forma parte de las acciones orientadas a simplificar los procedimientos y reducir la cantidad de recaudos que deben consignarse de manera presencial.

¿Qué cambia para los contribuyentes?

Con esta medida, cuando un documento ya se encuentre incorporado al expediente correspondiente, el contribuyente no tendría que llevar nuevamente una copia física del mismo para completar otro paso del procedimiento.

El objetivo es evitar la duplicación de documentos y aprovechar la información que ya se encuentra registrada ante la administración tributaria. De esta manera, los expedientes pueden convertirse en una fuente de consulta para los propios procesos que se desarrollen posteriormente.

El cambio resulta especialmente relevante para quienes realizan trámites que requieren la presentación de distintos recaudos, pues la repetición de documentos puede representar más tiempo, traslados y gastos para los ciudadanos y empresas.

El Seniat avanza hacia procesos más digitales

La decisión se enmarca en un proceso más amplio de modernización de los organismos públicos venezolanos, con énfasis en la digitalización y la integración de información.

Durante 2026, distintas instituciones han anunciado medidas destinadas a disminuir la cantidad de gestiones presenciales.

En el sector productivo, por ejemplo, se ha planteado la integración de organismos como Seniat, Saren, INTT y Saime para facilitar trámites y compartir información entre plataformas oficiales.

La intención es que los ciudadanos y empresas puedan completar procedimientos sin tener que aportar repetidamente información que ya fue suministrada previamente a una institución del Estado.

La eliminación de este requisito no significa que los contribuyentes puedan dejar de conservar sus documentos. Los recaudos siguen siendo importantes como respaldo de las operaciones y trámites realizados.

La novedad está relacionada específicamente con aquellos documentos que ya forman parte de un expediente y que, por esa razón, no tendrían que ser consignados nuevamente en físico cuando sean requeridos dentro de procedimientos administrativos posteriores.