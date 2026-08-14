Cambio de timón: Seniat realiza este gran ajuste para trámites con el RIF

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El Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat) implementó nuevas medidas para simplificar los procesos burocráticos de los contribuyentes en Venezuela. La principal novedad es que el Registro Único de Información Fiscal (RIF) ya no tendrá fecha de vencimiento.

La medida fue oficializada en la Gaceta Oficial N.º 43.435, con fecha del 12 de agosto de 2026, mediante una providencia emitida por el Ministerio del Poder Popular de Economía y Finanzas.

Principales cambios de la normativa

Eliminación de la caducidad del RIF: Los ciudadanos y empresas ya no tendrán que renovar periódicamente el documento. Únicamente se exigirá una actualización de datos cuando ocurran modificaciones en la información del contribuyente.

Flexibilización en la facturación: Se eliminó el requisito de homologar previamente los sistemas informáticos utilizados para generar e imprimir facturas, lo que facilita el proceso de formalización para los comercios.

Según declaraciones del superintendente Román Maniglia, las revisiones legales y técnicas determinaron que la fecha de caducidad generaba un volumen innecesario de trámites, por lo que su eliminación busca agilizar la gestión tributaria nacional.

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