Saime autoriza la digitalización de las citas: Adiós a las planillas impresas

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El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) informó que las personas ya no necesitarán de la planilla impresa para asistir a sus citas programadas.

Por medio de sus plataformas digitales, el ente anunció esta nueva medida que moderniza el proceso de citas para los usuarios. El Saime autorizó a los usuarios a presentar de manera digital la planilla desde un teléfono.

El comunicado también reza que los trámites ahora son “más rápidos, sencillos y ecológicos” en todo el territorio nacional. Con este nuevo proceso, los ciudadanos podrán ahorrar tiempo y agilizar el protocolo una vez en la sede.

“Ya no necesitas traer tu planilla impresa; puedes presentarla directamente desde tu teléfono móvil en formato digital”, indicó el organismo en la red social X.

El Saime reiteró que las solicitudes de todos los trámites se efectúan a través de su portal web oficial: www.saime.gob.ve/