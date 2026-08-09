Saime anuncia nuevo horario para atención al usuario en Aragua

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El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime), anunció una nueva modalidad de atención al usuario ante el severo déficit eléctrico que atraviesa el país, impulsado por los sismos del 24 de junio y el impacto del fenómeno El Niño en las cuencas.
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Apegados con al plan de ahorro de energía eléctrica y agua, el organismo en sus oficinas ubicadas en el estado Aragua trabajarán en el siguiente horario a partir del lunes 10 de agosto:
Oficina La Victoria
Solo para entrega de pasaportes:
- Días: Lunes a viernes.
- Horario: 8:00 a.m. a 12:30 p.m.
Oficinas en Aragua
- Días: Lunes a viernes
- Horario: 8:00 a.m. a 4:30 p.m.
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