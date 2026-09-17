Proponen bono navideño para trabajadores públicos: este es el monto planteado

Ante la proximidad de diciembre, la Federación Nacional de Empleados Públicos (Fedeunep) planteará en la mesa de diálogo con el Ejecutivo, sindicatos y gremios empresariales la entrega de un bono extraordinario de Navidad.

La propuesta fue anunciada por Antonio Suárez, presidente de Fedeunep, quien explicó que la iniciativa busca convertirse en una medida de emergencia para los trabajadores ante la pérdida de poder adquisitivo que, según el gremio, afecta los ingresos recibidos durante el cierre del año.

¿De cuánto sería el bono navideño propuesto?

El monto planteado por Fedeunep es de 300 dólares y estaría dirigido a los trabajadores como una bonificación extraordinaria de fin de año.

Sin embargo, es importante aclarar que no se trata de un pago aprobado ni anunciado oficialmente por el Ejecutivo, sino de una propuesta que el gremio llevará al espacio de diálogo.

Suárez sostuvo que la cercanía de las festividades hace necesario discutir una alternativa que permita a las familias contar con mayor liquidez durante diciembre.

La organización sindical considera que los mecanismos actuales para calcular los pagos de fin de año no responden a la realidad económica que enfrentan los trabajadores y pensionados.

Fedeunep también pide incorporar los bonos al salario

Más allá del bono navideño, Fedeunep llevará otra petición a la mesa de diálogo y será que los bonos otorgados por el Ejecutivo Nacional sean incorporados progresivamente al salario real de los trabajadores.

De acuerdo con Suárez, esta modificación tendría impacto en beneficios laborales como las prestaciones sociales y los aguinaldos, debido a que estos conceptos están vinculados al ingreso salarial.

El dirigente sindical cuestionó que los cálculos de los pagos de fin de año continúen tomando como referencia salarios y pensiones que, a juicio del gremio, han perdido capacidad adquisitiva.