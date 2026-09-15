¡A cobrar! Patria habilitó el pago de bono para septiembre y llega con aumento

El Ingreso Integral de los Trabajadores correspondiente a septiembre de 2026 comenzó a ser asignado este martes 15 de septiembre a través de la Plataforma Patria, de acuerdo con la información difundida por el Canal Patria Digital.

El beneficio está dirigido al personal activo de la administración pública y en esta oportunidad contempla una transferencia de Bs. 126.000,00, monto que equivale a aproximadamente 149,61 dólares calculados con la tasa oficial del Banco Central de Venezuela (BCV) de 15 de septiembre.

¿Cuánto aumentó el Ingreso Integral de septiembre?

La cifra representa un incremento de 9,09 % en bolívares frente al pago correspondiente a agosto, cuando los trabajadores públicos recibieron Bs. 115.500.

Sin embargo, el aumento en bolívares no implica necesariamente un incremento equivalente en dólares. En agosto, el beneficio representó unos 149,79 dólares, por lo que el valor expresado en divisas registra una ligera variación respecto al mes anterior.

El monto de septiembre, según los reportes difundidos este martes, se mantiene vinculado a un valor cercano a los 150 dólares y se ajusta en bolívares de acuerdo con la tasa oficial utilizada para la asignación.

¿Quiénes reciben el pago por la Plataforma Patria?

El desembolso corresponde en esta primera etapa a los trabajadores activos del sector público que se encuentren registrados como beneficiarios del programa.

La asignación se realiza directamente mediante el sistema Patria y los usuarios pueden comprobar la llegada del beneficio a través de su cuenta y del Monedero Patria.

Además, los beneficiarios pueden recibir una notificación mediante un mensaje de texto enviado desde el número corto 3532 o consultar la disponibilidad a través de la aplicación veMonedero.

Para verificar si los Bs. 126.000 ya fueron acreditados, el trabajador debe ingresar a la Plataforma Patria con sus credenciales y revisar el apartado correspondiente al Monedero.

La recomendación es comprobar directamente el saldo y los movimientos registrados en la cuenta, especialmente debido a que la entrega se realiza de manera progresiva.