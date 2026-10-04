Precio oficial del dólar y euro BCV para este lunes 5 de octubre

El Banco Central de Venezuela (BCV) fijó el tipo de cambio oficial del dólar y el euro que regirá durante este lunes 5 de octubre. De acuerdo con la actualización difundida en sus canales oficiales, las divisas cotizan los siguientes valores de referencia de uso obligatorio para transacciones comerciales en todo el país.

Ambas monedas experimentaron un incremento en su valor:

• Dólar: La moneda estadounidense se ubicó en Bs. 871,36; un incremento de Bs. 4,08 respecto a la jornada anterior.

• Euro: Bs. 981,17, lo que representa un aumento de Bs. 7,25 en comparación con el viernes 2 de octubre.