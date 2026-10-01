Bonos programados para la primera semana de octubre por el Sistema Patria

Como es costumbre el Sistema Patria activa su cronograma de pagos para la primera semana del mes en curso. Desde el 1 de octubre, los usuarios de la plataforma digital comenzarán a recibir diversas asignaciones económicas destinadas a la protección social de las familias, trabajadores del sector público y adultos mayores.

A continuación, te detallamos cuáles son las tres bonificaciones principales que lideran esta primera semana de desembolsos, según estimaciones.

Bono Único Familiar

​ Se proyecta que el monto de esta asignación ronde los Bs. 13.050,00. Cabe destacar que, durante el mes de mayo, este bono se situó en Bs. 12.075,00, equivalente a 14,95 dólares según la tasa oficial del Banco Central de Venezuela (BCV) en ese momento.

Bono de Correspondencia y Formación

​Esta bonificación está dirigida de forma exclusiva a los funcionarios y trabajadores de organismos públicos que integran las nóminas especiales. Dependiendo de los cargos y evaluaciones, este incentivo puede alcanzar montos superiores a los 103.500 bolívares.

Misión 100% Amor Mayor

​El programa de protección diseñado para los adultos mayores y pensionados del país también forma parte de este ciclo de pagos. Los beneficiarios recibirán el subsidio mensual correspondiente a 130 bolívares, el cual se deposita de manera directa en sus cuentas a través de la plataforma.