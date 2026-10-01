Digitel da un duro golpe al bolsillo de los usuarios con el aumento de sus tarifas

A partir de este 1 de octubre, Digitel ajusta su tarifa para planes móviles y paquetes adicionales que regirá durante este mes para clientes activos y nuevos usuarios.
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La nueva escala tarifaria se ajusta al tipo de cambio del Banco Central de Venezuela (BCV) publicado este jueves, fijado en Bs. 859,06 por dólar.
Planes para los usuarios y costo actualizado
La empresa de telecomunicaciones ofrece a sus clientes planes que incluyen datos para navegar en Internet, mensajes y llamadas, fijados en el siguiente precio:
- Plan Inteligente Plus 2 GB: Bs. 1.969,80.
- Plan Inteligente Plus 6 GB: Bs. 5.900,80.
- Plan Inteligente Plus 12 GB: Bs. 10.734,99.
- Plan Inteligente Plus 30 GB: Bs. 21.504,38.
Paquetes de datos disponibles
Además, ofrece extradatos para el disfrute de sus usuarios.
- Paquete de datos de 2 GB: Bs. 1.995,61.
- Paquete de datos de 4 GB: Bs. 3.991,21.
- Paquete de datos de 10 GB: Bs. 8.601,75.
- Paquete de datos de 20 GB: Bs. 14.622,98.
- Paquete de datos de 40 GB: Bs. 28.385,78.
- Paquete de datos de 65 GB: Bs. 43.008,77.
- Paquete de datos de 100 GB: Bs. 64.513,15.
- Paquete de datos de 200 GB: Bs. 103.221,04.