Digitel da un duro golpe al bolsillo de los usuarios con el aumento de sus tarifas

A partir de este 1 de octubre, Digitel ajusta su tarifa para planes móviles y paquetes adicionales que regirá durante este mes para clientes activos y nuevos usuarios.

La nueva escala tarifaria se ajusta al tipo de cambio del Banco Central de Venezuela (BCV) publicado este jueves, fijado en Bs. 859,06 por dólar.

Planes para los usuarios y costo actualizado

La empresa de telecomunicaciones ofrece a sus clientes planes que incluyen datos para navegar en Internet, mensajes y llamadas, fijados en el siguiente precio:

Plan Inteligente Plus 2 GB: Bs. 1.969,80.

Plan Inteligente Plus 6 GB: Bs. 5.900,80.

Plan Inteligente Plus 12 GB: Bs. 10.734,99.

Plan Inteligente Plus 30 GB: Bs. 21.504,38.

Paquetes de datos disponibles

Además, ofrece extradatos para el disfrute de sus usuarios.