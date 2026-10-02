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Precio del dólar y euro BCV para este viernes 2 de octubre

Las monedas cotizan los valores de referencia de uso obligatorio para transacciones comerciales en todo el país

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Meridiano

Viernes, 02 de octubre de 2026 a las 07:00 am
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Precio del dólar y euro BCV para este viernes 2 de octubre
Banco Central de Venezuela (BCV) / Cortesía

El Banco Central de Venezuela (BCV) fijó el tipo de cambio oficial del dólar y el euro que regirá durante este viernes 2 de octubre. De acuerdo con la actualización difundida en sus canales oficiales, las divisas cotizan los siguientes valores de referencia de uso obligatorio para transacciones comerciales en todo el país.

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• Dólar: La moneda estadounidense se ubicó en Bs. 866,56; un incremento de Bs. 6,39 respecto a la jornada anterior.

• Euro: Bs. 973,92, lo que representa una disminución de Bs. 2,92 en comparación con el jueves 1 de octubre.

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