Precio del dólar y euro BCV para este viernes 2 de octubre

El Banco Central de Venezuela (BCV) fijó el tipo de cambio oficial del dólar y el euro que regirá durante este viernes 2 de octubre. De acuerdo con la actualización difundida en sus canales oficiales, las divisas cotizan los siguientes valores de referencia de uso obligatorio para transacciones comerciales en todo el país.

• Dólar: La moneda estadounidense se ubicó en Bs. 866,56; un incremento de Bs. 6,39 respecto a la jornada anterior.

• Euro: Bs. 973,92, lo que representa una disminución de Bs. 2,92 en comparación con el jueves 1 de octubre.