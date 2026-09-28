Pago complementario del Ingreso Mínimo Integral en Patria: Fecha y montos

De acuerdo con el cronograma habitual de pagos del Sistema Patria, se espera el complemento del Ingreso Mínimo Integral para los trabajadores y jubilados de la administración pública para el 30 de septiembre.

Recordemos que el pago está dividido en dos partes: un abono en la primera quincena de cada mes y el segundo para finales. Los beneficiarios recibirán un mensaje de texto a través del 3532 y por la aplicación veMonedero la confirmación de la asignación.

Monto a cobrar

Se estima que los trabajadores activos y jubilados que cobran cestaticket recibirán aproximadamente Bs. 48.850,00, lo que equivale a 50 dólares, según el Banco Central de Venezuela (BCV).

Por su parte, para el personal jubilado que no percibe el bono alimenticio, se prevé una asignación que ronde los Bs. 29.995,00, lo que equivale a 33 dólares.