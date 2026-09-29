Pagan complemento del Ingreso Mínimo Integral a los trabajadores y jubilados

Este 29 de septiembre, inició el pago del complemento de del Ingreso Mínimo Integral a los trabajadores y jubilados que cobran cestaticket de la administración pública a través del Sistema Patria.

Los beneficiarios han recibido un mensaje de texto a través del 3532 y por la aplicación veMonedero con la confirmación de la asignación. Sin embargo, el depósito se hará de manera progresiva entre este martes y el miércoles 30 de septiembre.

Montos confirmados

El personal activo recibió un abono de Bs. 42.750, a una tasa de 855,00 bolívares. Por su parte, los jubilados recibieron un monto de Bs. 29.925. De esta manera, se completa el Ingreso Integral correspondiente al mes de septiembre.

Recordemos que la tasa del Banco Central de Venezuela (BCV) se ubicó en Bs. 857,88 por dólar para este martes 29 de septiembre.