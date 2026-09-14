Ola de calor en Venezuela: medidas preventivas para evitar un golpe de calor

Las altas temperaturas que afectan a Venezuela encendieron las alertas de las autoridades sanitarias, que piden a la población extremar los cuidados para evitar complicaciones.

El calor intenso no debe tomarse únicamente como una incomodidad propia del clima. En Venezuela, el Ministerio del Poder Popular para la Salud emitió recomendaciones ante el actual episodio de altas temperaturas y llamó a prestar especial atención a quienes tienen mayor riesgo de sufrir complicaciones.

Niñas y niños, adultos mayores, personas con enfermedades crónicas, trabajadores que permanecen durante varias horas bajo el sol y las mascotas requieren cuidados especiales durante estos días.

Tomar agua aunque no aparezca la sed

Una de las principales medidas preventivas es mantener una hidratación constante. La recomendación cobra especial importancia cuando una persona permanece al aire libre, realiza actividad física o trabaja expuesta al calor.

No esperar a tener una sed intensa para beber agua ayuda a reducir el riesgo de deshidratación. También resulta conveniente aumentar los cuidados durante las horas de mayor temperatura y permanecer en espacios frescos siempre que sea posible.

Las recomendaciones sanitarias también apuntan a utilizar ropa ligera, holgada y de colores claros, además de protegerse del sol con sombrero, sombrilla y protector solar de FPS 30 o superior.

Evitar el sol en las horas más fuertes

Si no es indispensable salir, lo más prudente es reducir la exposición directa al sol durante las horas de mayor intensidad. Para quienes deben trabajar o desplazarse al aire libre, buscar sombra, utilizar protección adecuada y realizar pausas en lugares frescos puede ayudar a disminuir el impacto del calor.

La recomendación coincide con orientaciones previas del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh), que ha aconsejado evitar la exposición directa al sol entre las 10:00 de la mañana y las 5:00 de la tarde.

Así puedes reconocer un golpe de calor

Estar atento a los síntomas es fundamental. El agotamiento por calor puede manifestarse con sudor frío, mareos y debilidad generalizada, señales que indican que el organismo está teniendo dificultades para afrontar las altas temperaturas.

El golpe de calor representa una situación mucho más grave. La Organización Panamericana de la Salud advierte que puede producir piel roja, caliente y seca, pulso acelerado, náuseas, calambres y pérdida del conocimiento. En los casos más severos puede provocar coma e incluso la muerte.

Ante síntomas intensos o pérdida del conocimiento, no se debe esperar a que la persona mejore por sí sola. Es necesario buscar atención médica de inmediato.

Durante una ola de calor, no basta con protegerse individualmente. Es importante revisar cómo se encuentran las personas más vulnerables del hogar, especialmente los adultos mayores, los niños y quienes padecen enfermedades crónicas.

Las mascotas también necesitan agua disponible, sombra y espacios ventilados. Nunca deben permanecer dentro de vehículos cerrados, incluso durante periodos aparentemente cortos, debido a que la temperatura en el interior puede aumentar rápidamente.