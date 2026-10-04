Misión Nevado activa jornada veterinaria gratuita en Caracas para este 4 de octubre

Misión Nevado organizará una jornada veterinaria integral y gratuita el domingo 4 de octubre de 2026, con el propósito de promover el cuidado de los gatos y perros de las familias.

La actividad se desarrollará en la plaza La Candelaria, ubicada en Caracas, y permitirá a los dueños de mascotas recibir asistencia médica sin costo. Asimismo, el evento contará con la feria de la tienda Tinjacá, con productos y artículos de bienestar animal a precios bajos.

Servicios en la jornada veterinaria

Con un amplio despliegue de profesionales, el operativo iniciará a las 10:00 a. m. y tendrá a disposición una serie de servicios para el cuidado y la prevención:

Consulta veterinaria

Desparasitación

Vacuna antirrábica

Corte de uñas

Limpieza de oídos

Entre las exigencias de la organización, se exhorta a las personas a llevar a los perros con su respectiva correa y a los gatos en su kennel, para evitar posibles complicaciones en la jornada o el extravío del animal durante la espera.