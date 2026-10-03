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¡Atención conductores! Anuncian cierre nocturno en una importante arteria vial en Caracas

Las autoridades hicieron un llamado a los conductores a tomar previsiones, calcular sus tiempos de traslado con antelación y recurrir a vías alternas 

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Meridiano

Sabado, 03 de octubre de 2026 a las 01:10 pm
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¡Atención conductores! Anuncian cierre nocturno en una importante arteria vial en Caracas
Cierre de vías, imagen referencial / Cortesía

El Ministerio del Poder Popular para el Transporte anunció el cierre total de los accesos al distribuidor Sebucán, ubicado en la avenida Boyacá, conocida como Cota Mil, desde el 2 al domingo 4 de octubre.

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La medida obedece al desarrollo de labores de demarcación vial en la zona. Asimismo, las restricciones de circulación vehicular se aplicarán en un horario comprendido entre las 9:00 p. m. y las 5:00 a. m.

Durante esta jornada consecutiva, las cuadrillas de la Empresa de Mantenimiento Vial (Envial), ejecutarán trabajos de demarcación en la vía con el propósito de optimizar la fluidez y la seguridad del tráfico.

Las autoridades hicieron un llamado a los conductores a tomar previsiones, calcular sus tiempos de traslado con antelación y recurrir a vías alternativas mientras se mantengan los trabajos en la zona.

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