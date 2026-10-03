¡Atención conductores! Anuncian cierre nocturno en una importante arteria vial en Caracas

El Ministerio del Poder Popular para el Transporte anunció el cierre total de los accesos al distribuidor Sebucán, ubicado en la avenida Boyacá, conocida como Cota Mil, desde el 2 al domingo 4 de octubre.

La medida obedece al desarrollo de labores de demarcación vial en la zona. Asimismo, las restricciones de circulación vehicular se aplicarán en un horario comprendido entre las 9:00 p. m. y las 5:00 a. m.

Durante esta jornada consecutiva, las cuadrillas de la Empresa de Mantenimiento Vial (Envial), ejecutarán trabajos de demarcación en la vía con el propósito de optimizar la fluidez y la seguridad del tráfico.

Las autoridades hicieron un llamado a los conductores a tomar previsiones, calcular sus tiempos de traslado con antelación y recurrir a vías alternativas mientras se mantengan los trabajos en la zona.