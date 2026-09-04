Laser Airlines cambia sus operaciones en Maiquetía: conoce los nuevos detalles

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Si tienes un vuelo internacional próximamente, hay un detalle que no puedes pasar por alto. Laser Airlines actualizó sus itinerarios y condiciones de viaje debido al traslado de sus operaciones a los nuevos terminales temporales del aeropuerto de Maiquetía.

La modificación contempla los vuelos que conectan Caracas con Madrid, Miami y Santo Domingo, mientras que la compañía mantiene frecuencias semanales establecidas y condiciones específicas para el equipaje dependiendo de la clase adquirida.

La aerolínea, además, pidió a sus pasajeros llegar al aeropuerto tres horas antes de la salida, con el propósito de completar a tiempo los procesos de chequeo y documentación.

Caracas-Madrid: cinco días de vuelos a la semana

La ruta entre Caracas y Madrid mantiene operaciones los lunes, miércoles, jueves, viernes y sábados. El vuelo sale de Maiquetía a las 5:50 p. m. y llega a España a las 8:35 a. m. del día siguiente.

Para el regreso, el avión despega de Madrid a las 10:55 a. m. y aterriza en Maiquetía a las 2:30 p. m.

En clase turista, los viajeros pueden trasladar dos maletas de hasta 23 kilos cada una, además de un equipaje de mano de hasta 10 kilos. En ejecutiva, la franquicia aumenta a tres maletas de 23 kilos y una pieza de mano de 10 kilos.

Miami tendrá vuelos todos los días

Los pasajeros que viajen a Miami cuentan con una frecuencia diaria. Desde Maiquetía, la salida está programada para las 12:30 p. m., con llegada a la ciudad estadounidense a las 3:45 p. m.

El vuelo de retorno sale de Miami a las 7:30 a. m. y llega a Caracas a las 10:45 a. m.

En turista se permite una maleta de hasta 32 kilos y un equipaje de mano de 8 kilos. Quienes viajen en ejecutiva pueden llevar dos maletas de 23 kilos cada una, además de una pieza de mano de 8 kilos.

Santo Domingo: vuelos miércoles y domingos

La conexión Caracas-Santo Domingo opera los miércoles y domingos. El vuelo sale de Maiquetía a las 11:30 a. m. y llega a República Dominicana a la 1:00 p. m.

El regreso está previsto para las 2:30 p. m., con llegada a Caracas a las 4:00 p. m.

Las condiciones de equipaje son similares a las de Miami. En turista se permite una maleta de 32 kilos y equipaje de mano de 8 kilos, mientras que ejecutiva contempla dos piezas de 23 kilos y una pieza de mano de 8 kilos.

Barcelona-Bogotá tendrá cambios especiales en septiembre

Laser Airlines también informó modificaciones para la ruta Barcelona-Bogotá durante septiembre. Los vuelos habituales de martes y jueves salen de Barcelona a las 9:30 a. m. y llegan a Bogotá a las 10:30 a. m., mientras que el retorno despega a las 11:40 a. m. y aterriza a las 2:40 p. m.

Ese mismo horario aplicará los sábados 12 y 26 de septiembre. En cambio, el martes 29 habrá un itinerario especial: salida de Barcelona a las 3:40 p. m., llegada a Bogotá a las 4:40 p. m. y regreso a las 5:50 p. m., con aterrizaje en Barcelona a las 8:30 p. m.