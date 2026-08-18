Inicia pago para jubilados por Sistema Patria correspondiente a agosto

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Este 18 de agosto, el Sistema Patria inició el pago del Ingreso Mínimo Integral a los jubilados de la administración pública correspondiente al mes en curso. El depósito se hace de manera progresiva a través de la plataforma.

La información fue confirmada de manera oficial a través del canal informativo Canal Patria Digital, medio que detalló que el abono se ejecuta de forma progresiva a través de la Plataforma Patria, el monedero digital utilizado por el Estado venezolano para la adjudicación de ayudas económicas y bonificaciones sociales.

Por su parte, los trabajadores jubilados recibieron un monto de Bs. 102.410,00, equivalente a 132 dólares, según la tasa oficial del Banco Central de Venezuela (BCV) para este 18 de agosto. El monto restante del pago será depositado a finales de mes por un monto de 30 dólares para totalizar el ajuste a los jubilados.

Pasos para debitar el pago