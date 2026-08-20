Estados Unidos autoriza a una nueva aerolínea operar para Venezuela

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El Departamento de Transporte de Estados Unidos (DOT) otorgó una exención especial de dos años a la compañía National Airlines (N8) para ingresar al mercado aéreo con Venezuela.

La medida contempla una vigencia legal hasta el 30 de julio de 2028, la cual avala el traslado regular de pasajeros, mercancías y correo.

Pese a contar con la autorización para comercializar vuelos comerciales estándar, la aerolínea aclaró que durante su fase inicial enfocará su logística en el despliegue de misiones humanitarias y traslado de suministros.

El ingreso de la compañía forma parte del restablecimiento paulatino de los vuelos directos entre Estados Unidos y Venezuela, suspendidos en 2019 y reautorizados por el Departamento de Seguridad Nacional desde el 15 de abril de 2026.

De esta manera, National Airlines se une a empresas como American Airlines y United Airlines en la reactivación de las rutas aéreas.

Estatus de la autorización aérea

El permiso permite el transporte comercial de personas, carga y correo postal hasta el 30 de julio de 2028. Pero antes de comenzar a operar vuelos con regularidad, la logística en la primera etapa se basará en ayuda humanitaria.

Por los momentos la aerolínea aún no ha hecho pública la fecha de venta de boletos, frecuencias semanales, itinerarios definitivos ni los modelos de aeronaves destinados para estas rutas.