El iPhone 18 ya está en Venezuela: así puedes conseguir la nueva joya de Apple

La espera terminó para los fanáticos de Apple en Venezuela y es que, el nuevo iPhone 18 Pro y su versión iPhone 18 Pro Max ya están disponibles en el país, apenas dos días después de su llegada oficial a los mercados internacionales, marcando uno de los lanzamientos tecnológicos más esperados del año.

El iPhone 18 ya llegó a Venezuela

La nueva generación de iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max ya puede adquirirse en Venezuela. La disponibilidad local se produce prácticamente de inmediato respecto al lanzamiento internacional de Apple, que estableció el 18 de septiembre como fecha de llegada oficial de estos equipos a las tiendas.

Por ahora, Zona Tech es la única tienda que ha anunciado disponibilidad de los nuevos modelos en Venezuela, con unidades para compra inmediata en sus establecimientos a nivel nacional.

Los compradores pueden acceder a diferentes modalidades de pago, incluyendo bolívares, divisas y financiamiento mediante Cashea, una alternativa que amplía las posibilidades para quienes ya tenían la mirada puesta en el nuevo teléfono de Apple.

La disponibilidad también permite a los usuarios venezolanos acercarse a la nueva generación del iPhone sin tener que esperar a una eventual distribución posterior en el mercado local.

Precios del iPhone 18 Pro y Pro Max en Venezuela

De acuerdo a información suministrada por la misma tienda, los precios del nuevo producto de Apple son los siguientes:

iPhone 18 Pro 256GB Burgundy — $1.730

iPhone 18 Pro Max 256GB Silver — $1.850

iPhone 18 Pro Max 256GB Glacier — $1.850

iPhone 18 Pro Max 512GB Silver — $2.100

iPhone 18 Pro Max 512GB Glacier — $2.100

iPhone 18 Pro 1TB Glacier — $2.570

Vale resaltar que, todos los equipos cuentan con eSIM.

¿Qué trae el nuevo iPhone 18 Pro?

Apple presentó oficialmente el iPhone 18 Pro y el iPhone 18 Pro Max el pasado 9 de septiembre. Entre sus principales novedades destaca su sistema de cámara principal Fusion de 48 megapíxeles con apertura variable, una tecnología que permite ajustar la apertura para controlar mejor la iluminación y la profundidad de campo.

Los nuevos modelos también incorporan controles profesionales para modificar parámetros como apertura, velocidad de obturación y balance de blancos directamente desde la aplicación Cámara. A esto se suman nuevas posibilidades para fotografía y video, incluyendo efectos cinematográficos posteriores a la grabación.

En rendimiento, ambos equipos estrenan el chip A20 Pro, acompañado por un nuevo sistema de gestión térmica. Apple también asegura mejoras importantes en autonomía, especialmente en el iPhone 18 Pro Max, que ofrece el mayor incremento de duración de batería registrado hasta ahora en un iPhone Pro Max.

La nueva generación llega con iOS 27, Apple Intelligence y Siri AI, que incorpora capacidades de inteligencia artificial más avanzadas y funciones basadas en el contexto personal del usuario. También presenta una Dynamic Island rediseñada, capaz de mostrar hasta tres actividades en directo simultáneamente.

El iPhone 18 Pro y el iPhone 18 Pro Max están disponibles en cuatro acabados: negro, plata, glacier y el nuevo burgundy, un tono que se convirtió en uno de los elementos visuales más llamativos de esta generación.